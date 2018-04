Ex-Rapidler Nuhiu erzielt in England Sensations-Tor

Was wurde eigentlich aus Atdhe Nuhiu? Zur Erinnerung: Der ehemalige Rapid-Striker wechselte 2013 zu Sheffield Wednesday in die zweite englische Liga. Im Sommer endet der Vertrag des 1,96 Meter großen Hünen.

Doch aktuell betreibt der ehemalige ÖFB-Legionär (kickt seit dem Vorjahr für den Kosovo) beste Eigenwerbung für eine Verlängerung.

Nuhiu, der auf der Insel den Spitznamen "Big Dave" bekam, hält bei zehn Saisontoren: sieben in der Championship, drei im FA Cup. Allein in den letzten drei Liga-Partien gelangen dem 28-Jährigen fünf Treffer.

Tor in Weltklasse-Manier

Eines davon verdient das Prädikat "weltklasse". Nuhiu lässt nach einem kurz abgespielten Eckball vier Gegner aussteigen – und zirkelt den Ball danach mit dem linken Fuß vom Sechzehner ins Kreuzeck (siehe Video oben).

Auf Twitter reißen die Lobeshymnen nach den jüngsten Leistungen nicht ab. Hier eine kleine Auswahl:

Give him a new contract, give him more money, give him the keys to the bastard City if he keeps playing like this, I don’t care! #Nuhiu #swfc @swfc — Sam Caley (@samcaley22) 31. März 2018





(ee)