Ex-Rapidler Zoki Barisic vor neuem Trainer-Job

Mehr als drei Jahre stand Zoran Barisic bei Rapid Wien als Chef-Coach an der Seitenlinie. 2016 musste er seinen Platz räumen. Es folgte ein kurzes Intermezzo in der Türkei. Kardemir Karabükspor hielt nicht einmal vier Monate am Wiener fest.

Umfrage Ist Goran Djuricin der richtige Trainer für Rapid? Ja, Rapid steht jetzt besser da, als zu seinem Amtsantritt.

Nein, Rapid ist Djuricin eine Nummer zu groß.

Abwarten, Djuricin braucht Zeit bei Rapid.

Ich weiß es nicht.

Nun steht der 48-Jährige mehr als ein Jahr nach seinem letzten Trainer-Job vor einer spannenden Aufgabe. Laut slowenischen Medienberichten sei sich Barisic schon mit Olimpija Ljubljana einig.

Am Montag setzte der Klub Coach Aleksandar Linta vor die Tür. Im Europacup steht der Klub vor dem Aus. Im Hinspiel des Play-off-Matches zur Europa League setzte es ein 0:2 gegen Trnava.

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)