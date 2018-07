Ex-Teamchef Koller erste Trainer-Wahl bei Top-Klub

Seit seinem Abschied vom ÖFB-Team Ende 2017 ist Marcel Koller auf der Suche nach einer neuen Trainer-Aufgabe. Zuletzt vertrieb sich der ehemalige Teamchef als WM-Experte im ORF die Zeit.

Jetzt könnte es schnell gehen, Koller endlich wieder auf den Fußballplatz zurückkehren.

Wicky raus, Koller rein?



Der FC Basel setzte Trainer Raphael Wicky vor die Tür. Koller wird als Top-Kandidat für den Job beim Liga-Krösus seines Heimatlandes gehandelt.

Der Schweizer soll Basel zurück zu alter Stärke führen. Zuletzt war es nach Serien-Titeln (acht in Folge!) zum Umbruch gekommen. Der Titelkampf ging in der abgelaufenen Saison gegen Young Boys Bern verloren.

Österreichs Trainer-Export Adi Hütter führte den Basel-Konkurrenten zum sensationellen Triumph und empfahl sich damit für seinen neuen Posten als Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt.

Viel Erfahrung, ein Konkurrent



Koller wird dank seiner Erfahrung zugetraut, Basel wieder zurück in die Spur zu bringen. Er wurde schon Schweizer Meister mit St. Gallen (2000) und GC Zürich (2003). Mit Bochum stieg er in die deutsche Bundesliga auf. Dann löste er in Österreich durch die erfolgreiche Quali für die EM 2016 in Frankreich aus.

Nach der erfolglosen WM-Quali mit dem ÖFB-Team musste er im Dezember seinem Nachfolger Franco Foda Platz machen.

Kollers härtester Konkurrent um den Basel-Job ist Martin Schmidt: Der Schweizer hat noch einen laufenden Vertrag in Wolfsburg, ist nach seinem freiwilligen Rücktritt aber nicht mehr Trainer.

