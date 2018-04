Extrem fieses Freistoß-Tor in deutscher Bundesliga

So ein Tor sieht man auch nicht alle Tage. Die einen nennen es unsportlich, die anderen wiederum genial. Christoph Kramer wird es egal sein. Der deutsche Weltmeister versenkte gegen Wolfsburg den Freistoß zum 3:0 direkt und sorgt für Diskussionen.

Was war passiert? In der 44. Minute gab es Foul an der Strafraumgrenze, Wolfsburg-Tormann Koen Casteels richtete sich noch seine Mauer ein, da zappelte das Leder schon im Tor.

Schiedsrichter Tobias Stieler meinte, dass der Ball bereits freigegeben war, daher wurden sämtliche Proteste der Wolfsburger abgeschmettert.

Das Spiel endete auch mit 3:0 (den Spielfilm des Matches können Sie unterhalb im Ticker nachlesen), Wolfsburg könnte in dieser Runde auf den Relegationsplatz abrutschen, Gladbach rückt bis auf drei Punkte an die Europa League heran.

krkrkr le but de Kramer pic.twitter.com/AEymgh0eDK — 𝔰 𝔭 𝔲 𝔣 𝔣 𝔶 (@adjzcelin) 20. April 2018







(Heute Sport)