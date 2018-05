F1-Rowdy Magnussen: "Bin bereit im Auto zu sterben"

Formel-1-Pilot Kevin Magnussen hat sich in seiner Zeit in der Königsklasse nicht nur Freunde gemacht. Der Däne gilt als gefährlicher Zeitgenosse, er sagt sogar selbst: "Wenn ich ins Auto steige, dann gehe ich keine Kompromisse ein. Dann bin ich bereit zu sterben!"

Auch mit Newcomer Pierre Gasly von Toro Rosso hat sich der Haas-Pilot schon angelegt: "Kevin Magnussen ist der gefährlichste Fahrer, gegen den ich je angetreten bin", sagt der junge Franzose: "Er hat mich bei 300 Sachen in die Mauer gedrängt und mein Rennen ruiniert!"

"Ellbogen ausfahren!"

Was sagt Magnussen zu den Vorwürfen? "Ich hatte so viele Vibrationen, dass ich in den Spiegeln so gut wie nichts sah. Es tut mir leid, was mit Pierre passiert ist. Aber ich fahre nun mal hart. In diesem dichten Mittelfeld musst du die Ellbogen ausfahren, wenn du dich behaupten willst."

"Wenn du um einen Titel fährst, dann steigt die Vorsicht mit an Bord. Aber nicht im Mittelfeld. Mir ist bewusst, welches Risiko mitfährt. Aber ich gehe keine Kompromisse ein. Wenn ich den Helm aufsetze, dann bin ich zu allem bereit. Ich bin sogar bereit zu sterben", sorgt der Däne für kontroverse Aussagen.

(Heute Sport)