FC Barcelona holt Pokal mit 5:0-Schützenfest

Nach dem enttäuschenden Aus in der Champions League gegen die AS Roma wird sich der FC Barcelona immerhin mit dem Double trösten. Die Meisterschaft ist den Katalanen nicht mehr zu nehmen, gegen den FC Sevilla schnappten sich Lionel Messi und Co. den spanischen Pokal mit einem Schützenfest.

Im Wanda Metropolitano von Atletico Madrid machte Barcelona mit Sevilla kurzen Prozess. Schon zur Halbzeit stand es bereits 3:0 - Luis Suarez im Doppelpack (14., 40.) und Lionel Messi ließen die Fans mit Zauber-Fußball jubeln.

Pokal-Abschied von Iniesta

Die zweite Halbzeit wurde zum Schaulaufen mit einem emotionalen Höhepunkt. "Don Andres" Iniesta zeigte noch einmal, dass er auch mit 34 Jahren das Kicken nicht verlernt hat und stellte auf 4:0 (52.). Auch Phil Couthinho durfte noch auf die Anzeigetafel, Messi überließ dem Ex-Liverpooler einen Elfmeter, der Brasilianer bedankte sich mit dem 5:0 in der 69. Minute.

Dann war Schluss in Madrid, eine Minute vor dem Ende wurde auch noch Andres Iniesta ausgewechselt, das komplette Stadion feierte die lebende Legende. Nach der Saison wird sich der Weltmeister von 2010 wohl nach China verabschieden.

Barcelona holt sich souverän den Copa del Rey und wird zum Double marschieren.



(Heute Sport)