FC Bayern vs. Frankfurt! TV-Sender & Live-Stream

Am Samstagabend kommt es zum Showdown zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt. Der Rekordmeister will Jupp Heynckes zum Abschied das Double schenken. Trainer-Nachfolger Niko Kovac seinen Vorgänger im letzten direkten Duell schlagen.

TV-Sender und Live-Stream

Die gute Nachricht für Fußball-Freunde: Das Spiel läuft im Free-TV! ARD überträgt das Spiel live.

Der Sender bietet im Netz auch einen Live-Stream an. Durch Geoblocking ist dieser in Österreich aber nicht zu empfangen.

Als letzten Ausweg für alle mit schmaler Brieftasche und ohne TV-Zugang gibt es noch jede Menge Websites, die Streams in schlechter Qualität kostenlos zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich dabei aber auf eine Flut an lästigen Pop-Ups ein. Außerdem reißen die Streams regelmäßig ab und die Streaming-Anbieter bedienen sich an fremdem Bildmaterial - rechtlich bedenklich!

Wer das Spiel nicht im Fernsehen verfolgen kann, wird auf "heute.at" geholfen. Wir tickern das Spiel ab 20 Uhr für Sie live!

(Heute Sport)