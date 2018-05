Chelsea vs. ManUnited! TV-Sender & Live-Stream

Was für ein Leckerbissen. Bei den Briten spricht am Samstag alles über die Royal Wedding. Um 18:15 Uhr wird in London aber auch Weltklasse-Fußball gezeigt. Der FC Chelsea tritt im Finale des FA Cups gegen Manchester United an.

Live-Stream und TV-Übertragung

Gute Nachrichten! Die Partie ist im Free-TV zu empfangen. Eurosport überträgt im deutschen Sprachraum live. Der Sender bietet in seinem Eplayer auch einen Live-Stream an. Ein Eurosport-Abo kostet fünf Euro im Monat - darin ist der Eplayer inkludiert. Der Stream ist also nicht gratis.

Als letzten Ausweg für alle mit schmaler Brieftasche gibt es noch jede Menge Websites, die Streams in schlechter Qualität kostenlos zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich dabei aber auf eine Flut an lästigen Pop-Ups ein. Außerdem reißen die Streams regelmäßig ab und die Streaming-Anbieter bedienen sich an fremdem Bildmaterial - rechtlich bedenklich!

(Heute Sport)