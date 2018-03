FIFA-Upgrade! Kvilitaia jetzt besser als Beric

So schnell kann’s gehen! In der Vorwoche gegen den SCR Altach war Rapid-Stürmer Giorgi Kvilitaia noch der Buh-Mann, nach seinem Hattrick gegen den WAC feierten die Fans den Georgier. Die Leistungsexplosion des 24-Jährigen hat man auch bei EA Sports mitbekommen.

Giorgi Kvilitaia steht nämlich neben Superstars wie Toni Kroos, Mohamed Salah oder Mauro Icardi im Team der Woche 27. Beim FIFA Ultimate Team hat der Georgier eine neue "In-Form-Karte" mit dem Gesamtwert von 78 bekommen. Für knappe 11.000 Coins kann man sich den 24-Jährigen in sein Team holen. Herausragend ist vor allem der Geschwindigkeits-Wert von 88 und Dribbling-Skills von 81.

Besser als Beric

Besonders brisant: Kvilitaia ist damit um zwei Punkte stärker als Ex-Rapidler Robert Beric. Der Slowene will sich beim AS St. Etienne durchsetzen, so richtig läuft es aber nicht.

Bei ÖFB-Stürmer Lukas Hinterseer klappt es beim VfL Bochum dafür wie am Schnürchen. Nach seinem Hattrick gegen Sandhausen hat auch der Tiroler eine neue FUT-Karte bekommen. Der 26-Jährige hat ein Rating von 79 und ist ebenfalls zum Schnäppchenpreis von knapp 10.000 Münzen zu haben.

It's #TOTW 27 featuring 91 Mo Salah 🇪🇬, 89 Mauro Icardi 🇦🇷 and 92 Toni Kroos 🇩🇪! #FUT #FIFA18 pic.twitter.com/jnZAOvU0em — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 21. März 2018

(Heute Sport)