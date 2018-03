Aus gegen Roma! Ballbub wird über Bande gestoßen

Niemand mag es, wenn im Fußball Zeit vergeudet wird. Erst recht nicht, wenn man 0:1 im Rückstand liegt und gegen das Ausscheiden aus der Champions League ankämpft.

Schachtar Donezk lag auswärts in Rom in der Schlussphase in Rückstand und brauchte unbedingt noch ein Tor um sich noch für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Als sich ein Ballbub Zeit ließ, um den Ball an den heranstürmenden Schachtar-Stürmer Facundo Ferreyra auszuhändigen, zuckte dieser aus und stieß den Ballbuben absichtlich über die Werbebande.

Glück für Ferreyra: Er kam für diese Unsportlichkeit mit einer Gelben Karte davon. Es blieb beim 1:0 für den AS Roma, der damit ins Champions-League-Viertelfinale einzog.



(red)