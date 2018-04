Fallrückzieher! Sogar Juve feiert Real-Ikone Ronaldo

Diese Leistung ist einfach unglaublich! Cristiano Ronaldo führte Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale zu einem 3:0-Sieg gegen Juventus Turin. In der Neuauflage des Endspiels der Vorsaison traf "Cr7" im Doppelpack – und versetzte mit einer spektakulären Flugshow sogar die Fans des Gegners in Begeisterung.

Rekord für Ronaldo



Erst aber gab es einen Rekord zu bejubeln: Schon in der 3. Minute traf Ronaldo zum 1:0 für die "Galaktischen", und ist damit der erste Spieler, der in zehn aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen Treffer verbuchen konnte.

Flugshow für die Fans



In der 64. Minute dann die ganz große Showeinlage: Carvajal flankt in den Strafraum, Ronaldo hebt zum Fallrückzieher ab – und trifft zum 2:0. Bei diesem Treffer riss es sogar die Juve-Fans von den Sitzen. Eine tolle Geste der Gastgeber, zumal der Superstar eine stolze Serie der "Alten Dame" beendete: Nach 23 Spielen ohne Niederlage kassierte Juve wieder eine Heimpleite in der Königsliga.

(heute.at)