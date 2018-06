Fan-Zahlen: Rapid bleibt Spitze, Austria stürzt ab

Die Bundesliga-Saison ist vorbei. Zeit, um Bilanz zu ziehen. Die Klubs stellen die Weichen für die Zukunft, und die Liga-Bosse überprüfen auch die Entwicklung in den Stadien. Dabei zeigt sich: Einige Zahlen sind kaum überraschend, andere Trends sind neu. Die Entwicklung ist insgesamt allerdings nicht sehr positiv.

Austria stürzt ab



Wenig überraschend bleibt Rapid der Fanmagnet der Bundesliga. Durchschnittlich 18.791 Fans fieberten auf der Tribüne bei den Heimspielen der Hütteldorfer mit, das macht sie zur klaren Nummer eins. Mit Respektabstand auf Platz zwei folgt Sturm Graz. Bei den "Blackies" kamen im Schnitt 10.256 Fans ins Stadion. Dritter: Meister Salzburg mit 7.616 Fans. Die Austria fiel auf Platz vier zurück. Durchschnittlich 6.795 Zuschauer kamen zu den Heimspielen der Violetten ins Happel-Stadion.

Negativ-Trend



Die Zuschauerzahlen aller zehn Bundesliga-Klubs sind nicht positiv. Insgesamt kamen 1.149.537 Fans in die Stadien, das entspricht einem Schnitt von 6.386 Zuschauern. In der Vorsaison lag der Schnitt noch bei mehr als 7.000 Fans pro Spiel. Nur ein Team kann eine positive Entwicklung verzeichnen: Aufsteiger LASK. 88.542 Stadion-Besucher bedeuten im Vergleich zur Erste-Liga-Aufstiegssaison ein Plus von 73,1 Prozent. Bei Rapid gingen die Zuschauerzahlen um 10,7 Prozent zurück, bei der Austria um 14,2 Prozent. Größter Verlierer: St. Pölten (28,3 Prozent weniger).

(heute.at)