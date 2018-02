Fan nennt seine Tochter "You'll Never Walk Alone"

Kent Solheim ist frisch-gebackener Papa – und Liverpool-Fan. Aus diesem Grund taufte der Norweger seine Tochter Ynwa. Die Buchstaben stehen für "You'll Never Walk Alone", der Klubhymne der Reds.

"Das ist schon ein bisschen verrückt, das wissen wir. Aber bei uns in Norwegen ist Ynva ein ganz normaler Name", sagt Solheim dem "Spiegel". "Viele Mädchen heißen so. Wir haben einfach nur einen Buchstaben geändert. Aus dem V wurde ein W."

Wäre es ein Bub geworden, hätte das Baby den Namen George bekommen, verrät Solheim. "Mein Großvater heißt so. Und es ist der zweite Vorname von Steven Gerrard." Ohne Liverpool geht es also nicht.

(red.)