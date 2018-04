Fans empfangen Napoli nach 1:0 wie Weltmeister

Mega-Spannung statt Vorentscheidung! SSC Neapel feierte in der 34. Runde einen 1:0-Erfolg über Serienmeister Juventus. Vier Spieltage sind in der Serie A noch zu absolvieren. Turin führt die Tabelle nur noch einen Punkt vor den Süditalienern, die vom ersten "Scudetto" seit 1990 (!) träumen, an.

Entsprechend euphorisch feierten die Napoli-Anhänger den Sieg gegen die "Alte Dame". Fans sprangen in Brunnen, verwandelten die Stadt in eine einzige Partymeile, zündeten Feuerwerke. Mitten in der Nacht wurde die Mannschaft am Flughafen von einer hellblauen Menschenmasse empfangen.

Hartes Juve-Programm

Das Restprogramm spricht tatsächlich für den "Außenseiter". Juventus trifft im Saisonfinish noch auf Inter Mailand (5.), Bologna (11.), AS Rom (4.) und Hellas Verona (19.). Napoli bekommt es noch mit Fiorentina (8.), FC Turin (10.), Sampdoria (9.) und Crotone (17.) zu tun.





Una marea azzurra è qui per abbracciarvi....👏👏👏💙⚽️ 03:00 #Capodichino pic.twitter.com/8LQmHKCGhn — Paolo Fusco (@PaoloFusco2) 23. April 2018

Ecco l’accoglienza a Capodichino vista dal pullman #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/DhIy6k7C65 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 23. April 2018

C'erano tutti...

Tutti uniti dalla stessa passione

In 15mila a sostenere il #Napoli a #Capodichino dopo #JuveNapoli

Fino alle 5...e nessuno sarebbe voluto andare via. pic.twitter.com/y4xPalieci — Salvatore Ioime (@SalvatoreIoime) 23. April 2018

Koulibaly emphatically heads Napoli back into the title race. pic.twitter.com/h5Zg0RtFRW — WFEye 📽️ (@WFIVideo) 22. April 2018

(red)