Fast bei Kino-Massaker gestorben, jetzt in der NFL

17 Jahre jung war Zack Golditch, als ein Kinobesuch sein Leben veränderte. Zusammen mit Dutzenden anderen Personen verfolgte er im Juli 2012 das Geschehen des neuesten Batman-Films im Kino seiner Heimatstadt Aurora. Bis James Holmes den Saal stürmte, ausgerüstet mit einer Tränengasgranate und Schusswaffen, und wahllos um sich schoss. Zwölf Menschen starben, 58 weitere wurden teils schwer verletzt. Der Amoklauf von Aurora ging in die traurige Geschichte amerikanischer Massaker ein.

Golditch aber überlebte. Nach einem Streifschuss im Nacken brachte er sich rechtzeitig in Sicherheit. Und heute ist der mittlerweile 23-Jährige da, wo er immer sein wollte – nicht mal ein Amoklauf konnte ihn davon abhalten: Golditch unterschrieb gerade seinen ersten Profivertrag in der National Football League, er gehört nun zum Team der Los Angeles Chargers.

Ein Vorbild, eine Inspiration

"Das, wovon ich immer geträumt habe, wird endlich Wirklichkeit", sagte der Amerikaner kürzlich zu "USA Today". Golditch ist dankbar dafür, dass er zu den Überlebenden gehört, er sagt auch: "Ich halte nichts mehr für selbstverständlich." Der abgefeuerte Schuss verfehlte seine Wirbelsäule nur um Zentimeter – ein bisschen weiter rechts und Golditch hätte wohl nie wieder laufen können, geschweige denn Football spielen.

Es sei nicht einfach gewesen über die Jahre, sagt Golditch, aber mit der Zeit heilten seine physischen und psychischen Wunden. Der Mann aus Colorado will nun ein Vorbild sein, er hofft, dass seine Geschichte andere Menschen inspiriert.

Er ist übrigens nicht der einzige Neuling in der NFL, der die kommende Saison mit einem schweren Schicksalsschlag im Hinterkopf in Angriff nehmen wird. Am vergangenen Wochenende wurde Shaquem Griffin von den Seattle Seahawks gedraftet, er ist der erste einhändige Football-Spieler der NFL-Geschichte. (mro)

(Heute Sport)