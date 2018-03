Feiert Austria-Youngster Debüt gegen St. Pölten?

Mit dem 2:0-Heimsieg über den WAC gelang Thomas Letsch der perfekte Einstand auf der Austria-Betreuerbank. Gegen das Tabellenschlusslicht aus St. Pölten muss der Deutsche die siegreiche Elf am Samstag (18.30 Uhr, im Live-Ticker) aber umstellen.

Das offenbart eine Problemzone im Kader der Veilchen. Nach seiner gelb-roten Karte ist Tarkan Serbest gegen die Niederösterreicher gesperrt. Für die Position des Sechsers gibt es für den Deutschen drei Alternativen: Notnagel David de Paula, Raphael Holzhauser, den Letsch offensiver sehen möchte, oder Vesel Demaku.

Debüt für die Veilchen?

Der 18-jährige Demaku kam im Sommer vom Nachwuchs von RB Salzburg zur Wiener Austria, bestritt jedoch noch kein Pflichtspiel für die Veilchen. Eine Schulterverletzung setzte den defensiven Mittelfeldspieler außer Gefecht. Letsch zeigte durchaus den Willen, junge Talente einzubinden. Gegen den WAC begann Alexander Borkovic in der Abwehr-Zentrale, Rohdiamant Dominik Fitz saß auf der Bank.

"Es geht auch darum, auf die Ordnung des Gegners einzugehen", so der Deutsche kryptisch. Auch Jinhyun Lee – zuletzt nicht im Kader – habe gut trainiert. Auch in der Abwehr muss umgestellt werden. Borkovic fällt mit Muskelproblemen aus. Doch in der Innenverteidigung haben die Veilchen die Qual der Wahl.

"Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist mir egal, neben wem ich spiele. Man wechselt die Innenverteidiger-Position ungern, da kommt es sehr viel auf Automatismen an", erklärte Abwehrchef Michael Madl. Gut möglich, dass er im dritten Spiel seinen vierten Abwehr-Partner bekommt. Zur Wahl stehen Ruan, Patrizio Stronati, Abdul Kadiri und Michael Blauensteiner.

(wem)