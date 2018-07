"Heiße" Wette 09. Juli 2018 15:10; Akt: 09.07.2018 15:33 Print

Filmstar strippt live, wenn England den WM-Titel holt

Die WM in Russland ist auch in Hollywood Thema. So verspricht Schauspieler Channing Tatum einen Live-Strip auf Facebook, wenn England den Titel holt.