Fiorentina verneint neuen Vertrag für toten Astori

Nach wie vor steht die Fußball-Welt unter Schock. Davide Astori, Kapitän des AC Florenz, verstarb in der Nacht auf Sonntag in einem Hotelzimmer – voraussichtlich an Herzversagen.

Um Klarheit zu bekommen, leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen ein. Man wolle ein Fremdverschulden ausschließen. Es müsse außerdem geklärt werden, ob es Hinweise auf gesundheitliche Probleme gab. Heute wird der Leichnam obduziert.

Tragisches Detail: Am Montag hätte der Vertrag von Astori verlängert werden sollen. Die Papiere waren bereits vorbereitet.

Vertrag wurde nicht verlängert

Wenige Stunden nach Astoris Tod kursierte das Gerücht, der Verein habe den Kontrakt trotzdem posthum unterschrieben. "Die Fiorentina hat Astoris Vertrag verlängert. Sein Gehalt wird an seine Familie, seine Partnerin und seine Tochter gehen", erklärte Giovanni Malago, Präsident des Nationalen italienischen Olympischen Komitees.

Nummer 13 wird gesperrt

Diese Meldung dementierte der Verein nun. Die Falsch-Information sei in den sozialen Medien verbreitet worden. Richtig ist hingegen, dass der Klub Astoris Trikotnummer 13 nicht mehr vergeben werde. Diesen Beschluss fasste auch Ex-Klub Cagliari Calcio.

Am Donnerstag ist eine Trauerfeier in der Basilika Santa Croce in Florenz geplant. Am kommenden Serie-A-Spieltag sollen zudem alle Teams mit Astori-Trikots auflaufen.

