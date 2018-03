Fix! Österreich ist zurück in der Champions League

Österreichs Meister wird in der Saison 2019/20 fix in der Champions League vertreten sein. Das ergibt sich aus der UEFA-Fünfjahreswertung, die die Aufteilung der Startplätze regelt.

Durch das Ausscheiden von Viktoria Pilsen in der Verlängerung gegen Sporting Lissabon können auch die Tschechen keine Punkte mehr sammeln. Mit den 0,4 Punkten vom Erfolg der Pilsener nach 90 Minuten hält Tschechien bei 30,175 Punkten, der ÖFB hat 31,100 Zähler auf dem Konto.

Fixplatz in der Champions League

Somit kann kein Fußballverband Österreich vom elften Platz verdrängen. Dieser bringt Österreichs Champion auf direktem Weg in die Gruppenphase der Fußball-"Eliteliga", wenn der Titelverteidiger der Champions League bereits über die Liga fix qualifiziert ist – was so gut wie immer der Fall ist. Wenn nicht, müsste Österreichs Meister 2019 im "Meister-Weg" antreten.

Auch Österreichs Vizemeister erhält die Chance auf die "Königsklasse". Der Zweitplatzierte der Saison 2018/19 startet im Liga-Weg, hier gibt es jedoch nur zwei Tickets für die Gruppenphase. Dabei fallen allerdings die Viertplatzierten der größten vier Ligen als Gegner weg. Die größten Konkurrenten wären etwa die Drittplatzierten aus Frankreich und Russland, sowie Vizemeister aus den Nationen 7 bis 10, aktuell Portugal, Ukraine, Belgien und Türkei.

In der Europa League werden drei Teams starten. Dabei steht ein österreichischer Vertreter – wohl der Cupsieger 2019 – fix in der Gruppenphase. Der Dritte und Vierte der österreichischen Meisterschaft muss Qualifikation spielen.

(wem)