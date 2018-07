Fix! Chelsea feuert Trainer Conte, kommt jetzt Sarri?

Es hat sich schon länger abgezeichnet, nun ist es offiziell: Der FC Chelsea entlässt Trainer Antonio Conte und dessen Assistenz-Team.

Klubführung nicht zufrieden

Die Chelsea-Bosse um Roman Abramowitsch sollen höchst unzufrieden mit der Leistung des 48-Jährigen Italieners gewesen sein.

Während er in seiner ersten Saison an der Stamford Bridge auf Anhieb den Meistertitel holen konnte, schaute in der jüngsten Spielzeit nur Platz fünf heraus. Die damit verpasste Teilnahme an der Champions League soll ausschlaggebend für Contes vorzeitige Entlassung gewesen sein.

Sarri im Anflug

Schon seit mehreren Wochen galt der Abschied Contes als beschlossene Sache. Der Nachfolger war schnell gefunden: Maurizio Sarri, aktuell noch Trainer beim SSC Neapel.

Wie "Sky Sports Italia" berichtet, hat Napolis Präsident Aurelio De Laurentiis Sarris Vertrag bereits aufgelöst. Der Weg nach London wäre für den 59-Jährigen Italiener somit geebnet.

(Heute Sport)