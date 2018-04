Fix! Goran Djuricin bleibt Trainer bei Rapid Wien

Goran Djuricin bleibt auch in der kommenden Saison der Trainer des SK Rapid Wien! Am frühen Montagabend wurde auch formell die Verlängerung vollzogen: Der 43-jährige Wiener erhält einen Vertrag bis Sommer 2019 mit der Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison. Im Rahmen einer Präsidiumssitzung, wurde dieser Empfehlung von Geschäftsführer Sport, Fredy Bickel, einstimmig gefolgt.

"Ich habe gemeinsam mit meinem Team und der Mannschaft hart daran gearbeitet um viele Argumente für eine weitere Zusammenarbeit zu liefern. Umso mehr freut es mich, dass die Zusammenarbeit nun fortgesetzt wird und ich möchte mich auch für das damit verbundene Vertrauen bedanken. Der Rapid-Familie kann ich versprechen, dass ich weiter meine gesamte Energie in diese verantwortungsvolle Tätigkeit stecken werde. Die Aufgabe als Rapid-Cheftrainer ist Verpflichtung und Ehre zugleich und mein persönlicher Ehrgeiz verpflichtet mich geradezu, diese möglichst erfolgreich, im Idealfall mit dem Erreichen eines Titels, auszufüllen", freut sich Djuricin über seinen Verbleib.

Bickel und Krammer von Djuricin überzeugt



Auch Sportdirektor Fredy Bickel ist überzeugt, den Weg mit Djuricin weiter zu gehen: "Goran Djuricin hat die Mannschaft in einer enorm prekären Lage übernommen und es geschafft, dass die Entwicklung wieder nach oben geht. Trotz der zu erwartenden Rückschläge spielen wir eine durchaus ansprechende Saison, auch der Punkteschnitt ist angesichts der damaligen Startgegebenheiten absolut in Ordnung. Wichtiger aber, dass man eine klare Verbesserung und Weiterentwicklung der Mannschaft erkennen kann und zudem haben sich einige unserer Spieler unter der Leitung von Goran Djuricin auch individuell stark verbessert. Die Zusammenarbeit mit "Gogo" ist sehr professionell, er ist unglaublich ehrgeizig und fleißig."

Präsident Michael Krammer stimmte einer Verlängerung ebenfalls zu: "Gerade die Frühjahrssaison hat über weite Strecken bewiesen, dass wir mit Goran Djuricin und seinem Team auf einem guten Weg sind. Ein Blick in die jüngere Vereinsgeschichte zeigt zudem, dass gerade die Kontinuität auf der Position des Cheftrainers erfolgreichere Zeiten bringt als eine große Fluktuation. Wir streben in der kommenden Saison eine weitere Verbesserung an und sind überzeugt, dass wir diese mit Djuricin und seinem Team auch realisieren werden."

In 47 Pflichtspielen erreichte Djuricin mit Rapid bislang 25 Siege, 10 Remis und 12 Niederlagen, was einem Punkteschnitt von 1,81 gleichkommt. Seit Gründung der Bundesliga konnten lediglich Otto Baric und Vlatko Markovic in den "goldenen 1980er-Jahren" und Heribert Weber einen höheren Punkteschnitt in Pflichtspielen erzielen.

