Fix! Rangnick übernimmt Trainer-Amt in Leipzig

RB Leipzig hat einen Nachfolger für Ralph Hasenhüttl gefunden. Nach deutschen Medienberichten übernimmt Sportdirektor Ralf Rangnick das Traineramt beim Bundesligisten für ein Jahr. 2019 kommt dann Hoffenheims Julian Nagelsmann (Vertrag bis 2023).

Am Montag um 13 Uhr soll der Klub das in einer Pressekonferenz offiziell machen.

Wochenlang hatten die Leipziger an einer Einjahres-Lösung gebastelt. Rangnick scheut die Doppelbelastung nicht. Seit 2012 ist er Sportdirektor in Leipzig. Das Traineramt übernimmt er nun das zweite Mal. In der Saison 2015/16 führte er das Team als Coach in die Bundesliga.

Mit Stefan Ilsanker, Konrad Laimer und Marcel Sabitzer stehen drei ÖFB-Legionäre im Leipzig-Kader.





Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)