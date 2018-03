Fix! Videobeweis wird bei der Fußball-WM eingesetzt

Die FIFA hat entschieden! Der Video Assistant Referee (VAR) wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) zum Einsatz kommen.

Darauf hat sich das Council des Fußball-Weltverbands am Freitag in Bogota (Kolumbien) verständigt, wie DFB-Präsident Reinhard Grindel via Twitter erklärte.



Das #FIFA-Council hat für den Einsatz des #Videoassistenten bei der WM 2018 gestimmt. Wichtig ist nun, dass die #Schiedsrichter-Teams so geschult werden, dass eine klare Kommunikation und eine reibungslose Umsetzung gewährleistet sind. Das hat uns der FIFA-Präsident zugesichert. — Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 16. März 2018

Bereits am 3. März hatten das International Football Association Board als oberster Regelhüter der FIFA den Videobeweis offiziell ins Fußball-Regelbuch aufgenommen.

Die Entscheidung begrüßt auch FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Bei der WM können wir es uns nicht leisten, dass ein potenzieller Schiedsrichter-Fehler gravierende Folgen hat", erklärte der Schweizer.

Der Video-Referee durchlief zuletzt zahlreiche Testläufe mit durchwachsenem Erfolg. Bereits beim Confed Cup 2017 im WM-Gastgeberland Russland wurde das Schiedsrichter-Assistenzsystem ausprobiert. In der deutschen Bundesliga funktionierte die technische Hilfe zuletzt nach einigen Pannen im Herbst stark verbessert.

