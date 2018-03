Foda ist bester Teamchef-Neuling seit 36 Jahren

Franco Foda und das Nationalteam, das passt zusammen! Mit dem 4:0 in Luxemburg bescherte das ÖFB-Team ihrem neuen Teamchef den besten Start eines Trainers seit 36 Jahren. Zudem war es der fünfte Sieg in Serie, das gelang dem Team auch erst einmal in den letzten 20 Jahren und zwar unter Foda-Vorgänger Marcel Koller.

Mit dem 4:0 in Luxemburg sorgte Franco Foda für den besten Start eines Teamchefs seit Erich Hof 1982 das Nationalteam übernommen hatte. Drei Siege in drei Spielen sind der perfekte Auftakt für den 51-Jährigen.

Foda: "So habe ich mir das vorgestellt!"

"Der Sieg war absolut verdient, auch in dieser Höhe. Mir haben nur die 20 Minuten nach dem 1:0 nicht gefallen. Die zweite Halbzeit war dann so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war ein guter Auftritt, die Mannschaft hat das sehr seriös gelöst", analysierte Foda seinen Meilenstein, weitere sollen folgen.

Erich Hof blieb seine ersten sechs Spiele ungeschlagen, das wird für Franco Foda und das Team eine große Aufgabe, denn die nächsten Gegner heißen schließlich Russland, Deutschland und Brasilien.

(Heute Sport)