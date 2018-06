Frau verprügelt, Koks dabei! Kicker muss in Haft

Dieser Monaco-Urlaub kommt dem dänischen Fußball-Profi Nicki Nielsen teuer zu stehlen!

Am Donnerstag letzte Woche würgte der 30-jährige zunächst einen dänischen Bekannten in einer Bar. Eine Frau ging dazwischen, wollte schlichten, doch Nielsen prügelte einfach auf sie ein.

Der Athen-Legionär verbrachte daraufhin die Nacht in der Ausnüchterungszelle. Doch kaum wieder auf freiem Fuß, wurde er von der monegassischen Polizei mit einem Gramm Kokain verhaftet. Nielsen musste vor Gericht, wo er sich mit folgenden Worten verteidigte: "Ich habe zuviel getrunken, kann mich an nichts erinnern." Aber immerhin: "Ich zweifle die Anschuldigungen nicht an und bin bereit, das Opfer zu entschädigen."

Doch vorerst muss er jetzt einmal für einen Monat ins Gefängnis.

(red.)