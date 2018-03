Frauenlauf und Ironman machen Austria obdachlos

Das Saisonfinale gegen Red Bull Salzburg bereitet der Wiener Austria Kopfzerbrechen. Die Veilchen sind obdachlos. Ein Terminchaos verhindert das Heimspiel im Wiener Happel-Stadion.

Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison hätten die Bullen im Prater gastieren sollen. Weil das Stadion für den Frauenlauf gebucht wurde, fällt das Fußballspiel aber ins Wasser.

Der Kurier schreibt, dass am Montag die Entscheidung bei einer Klubkonferenz fallen werde, wo am 27. Mai gespielt wird.

Suche nach Lösung



Ein weiteres Problem: Die St. Pöltener NV-Arena wäre wohl die logische Ersatzlösung gewesen. Das Bundesliga-Match scheint aber wie verhext zu sein. Das Stadion in Niederösterreichs Landeshauptstadt wird nämlich aufgrund des Ironmans belegt.

Eine Verschiebung auf den 23. Mai erscheint möglich. Die TGW-Arena in Pasching, also die Heimstätte des LASK oder die Linzer Gugl wären alternative Lösungen für das "Heimspiel" der Austria am 27. Mai. Dafür müsste aber die Luftlinien-Regel vom Senat 5 der Liga aufgehoben werden. Die Stadien sind nämlich mit 160 beziehungsweise 157 Kilometern zu weit entfernt.

Weil Rapid beim WAC gastiert, wäre auch das Allianz-Stadion des Lokal-Rivalen theoretisch frei...

Red Bull Salzburg gegen Borussia Dortmund

(Heute Sport)