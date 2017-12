Frohes neues Jahr: Neymar gelingt Liebes-Comeback

Liebes-Comeback für Neymar! Rechtzeitig zum Jahreswechsel ist der brasilianische Torjäger von Paris Saint-Germain wieder mit seiner Freundin Bruna Marquezine zusammen. Die beiden entspannen gerade beim gemeinsamen Liebesurlaub auf der Trauminsel Fernando de Noronha. Dabei sah es bis vor kurzer Zeit noch nicht nach einer Fortsetzung der Beziehung aus.

Rekord-Transfer und Trennung



Seit 2013 kennen sich die beiden bereits. Doch als Neymar für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris wechselte, gab ihm die 22-Jährige den Laufpass. Neymar alleine in der Stadt der Liebe? Anscheinend doch nur eine kurze Auszeit, denn brasilianische Medien berichten jetzt vom neuen Liebesglück.

Liebe auf der Party



Das Paar wurde nämlich auf einer Party in der Nacht auf Samstag gemeinsam gesichtet. Ein gut gelaunter Neymar trat sogar auf einer Bühne als Sänger auf. Dabei warf er seiner Bruna laut Zeugen andauernd Handküsse zu. Später wurden die beiden sogar heftig knutschend gesehen. Kurz darauf ging der gemeinsame Flug zur brasilianischen Urlaubs- und Taucherinsel Fernando de Noronha (350 Kilometer vom Festland entfernt).

Viel Zeit zum Turteln haben die beiden aber nicht. Bereits am 5. Jänner steht für Paris das Cup-Spiel gegen Stade Rennes auf dem Programm. In der Liga geht es am 14. Jänner gegen Nantes weiter.

MYKONOS A post shared by Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) on Aug 28, 2017 at 8:00am PDT

unforgettable A post shared by Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) on Aug 20, 2017 at 10:32pm PDT

(heute.at)