Salzburg mit Last-Second-Sieg neuer Tabellenführer

Meister Red Bull Salzburg hat mit einem spektakulären Last-Minute-Sieg die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Rückkehrer André Ramalho köpfte in der letzten Aktion des Spiels zum 2:1-Sieg gegen die Admira ein.

Es lief alles nach Plan für die Salzburger, Munas Dabbur brachte die Bullen nach einer herrlichen Kombination in Führung. Doch auch die Admira hatte ein Gustostückerl auf Lager, Grozurek traf per Traum-Volley zum 1:1. Salzburg tat sich lange sehr schwer, erst in der letzten Aktion des Spiels durfte der Sieg bejubelt werden. Rückkehrer André Ramalho versenkte eine Freistoß-Flanke per Kopf in der 95. Minute.

LASK biegt St. Pölten

Beim LASK in Pasching wollte Schlusslicht St. Pölten eigentlich zur großen Aufholjagd ansetzen, doch die Linzer spielten dabei nicht mit. Die Schwarz-Weißen holten einen 2:1-Heimsieg, Salzburg-Leihgabe Tetteh und Verteidiger Luckeneder trafen für den LASK. Im dichten Schneetreiben gelang dem SKN durch Atanga noch der Anschlusstreffer, mehr aber nicht.

Im Lavanttal fielen zwischen dem WAC und dem SCR Altach keine Tore. Die Kärntner waren aber näher dran an den drei Punkten.











(Heute Sport)