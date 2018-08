Fußball-Boss bietet Prämie für Leipzig-Rauswurf

David gegen Goliath in der ersten Runde des DFB-Pokals. RB Leipzig gastiert am Sonntag (15.30 Uhr) in der ersten Runde beim deutschen Viertligisten Viktoria Köln. Am Papier nur eine Formsache für die "Bullen" unter Interimscoach Ralf Rangnick.

Doch der Pokal hat eigene Gesetzte! Und Klub-Präsident Franz-Josef Wernze sorgte noch für eine Spezial-Motivation. Der 70-Jährige versprach seinen Kickern eine Aufstiegs-Prämie von 180.000 Euro. Dies würde aus den TV-Geldern bezahlt werden. Diese betragen beim Einzug in die zweite Runde 318.500 Euro.

"Es ist für mich ein persönliches Derby", erklärte Wernze der Bild. Mit seinem Steuerberatungs-Unternehmen ist er Hauptsponsor der Kölner Viktoria und von RB-Rivalen Lokomotive Leipzig. Auch Fans der Sachsen sowie der Lokomotive-Vorstand sollen anreisen, um die Kölner zu unterstützen.

Der Viertligist überlässt jedenfalls nichts dem Zufall. Das Team wurde in einem Leverkusener Hotel zu einem Kurz-Trainingslager zusammengezogen. "Auch das Spiel muss erst mal gespielt werden", so Wernze.

