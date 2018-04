Fußballer erntet Shitstorm wegen "dicker Freundin"

Ryan Sessegnon ist in England ein kommender Topstar. Der 17-jährige Flügelflitzer erzielte heuer in 44 Partien für Fulham 15 Tore – der Verein darf somit weiter vom Aufstieg in die Premier League träumen. Der Marktwert des Youngsters schnellte auf 25 Millionen Euro in die Höhe. Sessegnon wurde zum Zweitliga-Spieler des Jahres gewählt.

Am Sonntag besuchte er jene Gala, auf der Liverpool-Ass Mohamed Salah als bester Kicker der Premier League ausgezeichnet wurde. Sessegnon kam mit seiner Freundin – das Paar war am roten Teppich ein beliebtes Fotomotiv.

Tiefe Twitter-Kommentare

Doch genau diese Bilder lösten in den sozialen Medien einen Shitstorm aus. Grund: das Gewicht der Kicker-Herzdame. Einige Unverbesserliche posteten beleidigende Kommentare. "Mir wäre es peinlich, eine solche Freundin zu haben", "Jemand hatte zu viele Snacks" und "Nett von ihm, einen geretteten Wal zur Award-Show mitzubringen" war zu lesen.

Es dauerte nicht lange – und der Spieß drehte sich um. "Genießt euer einsames Leben", twitterte ein User in Richtung der Chaoten. "Seid ihr blind? Sie ist einfach umwerfend."

All glory to God🙏🏆

Big Thankyou to everyone who voted for me👏

For me to win these awards is a real privilege ahead of some fantastic players !

I want to continue to learn, develop and improve as a player going forward.

Promotion is the target !!!🙏👍 #FFC@FulhamFC pic.twitter.com/ZPXiv4twxm