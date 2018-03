Für Dibon und Mocinic heißt es "bitte warten"

Die Leidenszeit von Ivan Mocinic (Knorpelschaden) und Christopher Dibon (Hüft-Operation) ist so gut wie vorbei. Dennoch müssen sich die Rapid-Asse in Geduld üben. Eine Rückkehr in den Profi-Kader ist auch nach der Länderspielpause noch kein Thema, wie "Heute" bei einem Trainingsbesuch erfuhr.

Mocinic sammelte zuletzt bei den Amateuren und im Test gegen Wr. Neustadt Spielpraxis. "Aber er läuft noch nicht rund", sagt Trainer Goran Djuricin. "Es ist schon besser, aber das ist noch nicht der alte Ivan."

Narbenbildung bremst Dibon

Auch Dibon kehrte bereits auf den Platz zurück, war bei der zweiten Mannschaft im Einsatz. Doch auch der Ersatz-Kapitän braucht noch Zeit. "Er hat noch Narbenbildungen, die in nächster Zeit wahrscheinlich aufgehen werden. Die werden neben dem Training behandelt. Zusätzlich muss er in der Kraftkammer Aufbautraining machen", schließt Djuricin ein Comeback gegen Mattersburg (Samstag) aus. "Er muss sicher noch zwei, drei Spiele bei den Amateuren absolvieren, er war sehr lange weg."