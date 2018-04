Für USA-Wechsel: Zlatan lehnte 80 Millionen ab

Zlatan Ibrahimovic hat in den USA völlig eingeschlagen. Schon bei seinem Debüt glänzte der Schwede mit zwei herrlichen Treffern. Doch für die LA Galaxy spielt der 36-Jährige für ein „Mini-Gehalt“, lediglich 1,2 Millionen Euro kassiert der Goalgetter in Amerika. Zlatan verzichtete für den Wechsel auf einen riesigen Haufen Geld.

Es gab nämlich auch ein Angebot aus China, bei dem Ibrahimovic über 80 Millionen Euro eingesackt hätte. Auch von seinem Manchester-Gehalt von kolportierten 20 Millionen ist der Schwede ganz weit weg.

Doch warum zahlt Galaxy nicht mehr? Die MLS verbietet es, dass mehr als drei Spieler in einem Klub die Gehaltsobergrenze überschreiten. Diese drei Plätze sind in LA schon vergeben. Galaxy hatte Glück, dass sich Ibrahimovic gegen einen Big-Money-Deal entschied und lieber sportlich für Aufsehen sorgen will.

"Dieser Wechsel hätte eigentlich schon vor Jahren passieren sollen, jetzt kam es endlich dazu", betonte Ibrahimovc, dass Los Angeles eine Herzensangelegenheit für ihn sei. Dass er dafür auf knapp 80 Millionen Euro verzichtet, ist aber dennoch überraschend.



(Heute Sport)