Für diese Rapid-Spieler hat Bickel Anfragen am Tisch

Wie sieht der Rapid-Kader in der kommenden Saison aus? "Es wird im Sommer sicher einen kleinen Umbruch geben – ob man will oder nicht", kündigte Kapitän Stefan Schwab im "Heute"-Gespräch an. "Es laufen ein paar Verträge aus, Leihspieler kommen zurück. Es wird sich einiges tun."

Sportdirektor Fredy Bickel geht in der "Sportzeitung" ins Detail. "Es wird neue Spieler geben. Unser Hauptaugenmerk liegt auf einem Mittelstürmer und einem defensiven Außenspieler." Dieser könnte Marvin Potzmann von Sturm Graz sein, der zudem ablösefrei wäre.

Bickel nennt sechs Namen

Fakt ist: Nur wenn ein Spieler gewinnbringend verkauft wird, kann am Transfermarkt investiert werden. Bickel verrät, für wen es Anfragen gibt. "Kvilitaia hat vor allem im Osten einen sehr guten Namen und wird immer wieder angefragt. Auch Schaub, Schwab, Bolingoli, Galvao. Sogar Strebinger."

Bricht Rapid also die halbe Mannschaft weg? Bickel beruhigt: "Das heißt nicht, dass im Sommer alle weg sind. Das wollen wir auch nicht, wir wollen mit ihnen in die neue Saison gehen."

(red)