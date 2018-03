Furiose Bayern schießen Krisen-HSV mit 6:0 ab

Mit einem furiosen 6:0-Heimerfolg über den HSV feierte Tabellenführer Bayern München am Samstag den 21. Saisonsieg im 26. Spiel. David Alaba zeigte dabei eine starke Leistung.

Bereits nach 18 Minuten war in der ausverkauften Allianz Arena alles klar. Franck Ribery (8.) und Robert Lewandowski mit einem Doppelpack (12., 18.) besorgten die schnelle 3:0-Führung.

Den dritten Treffer der Münchner bereitete Alaba mustergültig mit einem Querpass vor. Danach schalteten die Bayern zwei Gänge zurück, ehe Arjen Robben (55.) und Ribery (81.) auf 5:0 stellten.

Im Finish entschieden die Münchner auch das "Elfmeterschießen" für sich. In Minute 88 war Lewandowski noch vom Punkt gescheitert, machte aber in der Nachspielzeit das halbe Dutzend voll. Damit führen die Münchner mit 20 Punkten Vorsprung auf Schalke 04 die Tabelle an. Der HSV taumelt als Vorletzter Richtung erstem Abstieg der Vereinsgeschichte.



Gregoritsch-Doppelpack

Mit zwei Treffern schoss Michael Gregoritsch den FC Augsburg zum 3:1-Auswärtssieg in Hannover, traf in der 26. und 83. Minute. Hoffenheim schlug Wolfsburg mit 3:0. Die Hertha und Freiburg trennten sich torlos.

(Heute Sport)