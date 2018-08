Gänsehaut-Auftritt von City-Star Silva mit Sohn

6:1 gegen Huddersfield – Manchester City startet mit einem Kantersieg in die Premier League. Doch all das spielte nur eine Nebenrolle. Für die Szene des Tages sorgten David Silva und sein Sohn Mateo.

Während alle anderen Spieler vor dem Match mit einem normalen Einlaufkind an der Hand das Feld betraten, lief der 32-Jährige Spanier mit seinem Baby im Arm auf. Mateo war im Dezember 2017 als Frühgeburt zur Welt gekommen – 15 Wochen zu früh.

Ein Überlebenskampf

Es beginnt ein Überlebenskampf. Lange Zeit sind sich die Ärzte nicht sicher, ob Mateo es schaffen würde. Im Januar erzählt Silva, sein Sohn kämpfe aktuell "Tag für Tag" ums Überleben. Erst im Mai bekam die Familie grünes Licht und durfte das Krankenhaus verlassen.

"Die härtesten Momente in meinem Leben"

"Es trifft dich völlig unvorbereitet, wenn du miterleben musst, wie dein Baby um sein Leben kämpfen muss. Rückblickend wundert man sich, wie man diese Zeit überstanden hat“, sagte Silva, Welt- und zweimaliger Europameister mit Spanien, über diese Zeit. "Es waren die härtesten Momente in meinem Leben."



Guardiola zeigt Herz

Der Klub und Trainer Pep Guardiola zeigen Herz, nehmen Rücksicht – trotz wichtiger Spiele in der Liga. "Pep sagte nur zu mir: 'Hör zu, es gibt im Leben nichts Wichtigeres als die Familie. Nimm dir all die Zeit, die du brauchst, um dich um deinen Sohn, deine Familie und um dich selbst zu kümmern.' Im schlimmsten Moment meines Lebens haben mir Pep und die Menschen von City die Art von Liebe gezeigt, die man nur zu schätzen weiß, wenn man je in einer solchen Situation gesteckt hat", gibt sich Silva berührt.

20 Tore in 29 Spielen

Silva verpasste mehrere Spiele, weil er bei seiner Familie in Valencia im Hospital Casa de Salud ist. Zurück im City-Dress spielt er groß auf: 20 Torbeteiligungen in den restlichen 29 Ligaspielen zeigen, wie wichtig der Offensivspieler eigentlich für seine Mannschaft ist. In der neuen Saison will sich Silva wieder voll auf das Projekt Titelverteidigung konzentrieren.

Sein viel umjubelter Auftritt mit Sohn Mateo im Stadion war ein Dankeschön – an den Klub, an Guardiola, an die Fans. Die Krönung: Silva erzielte einen sehenswerten Freistoßtreffer.

Teamkollege Benjamin Mendy brachte es nach der Partie auf den Punkt. Auf Twitter schrieb er zu einem Foto, das Silva mit Mateo auf dem Arm zeigt: "Ja, sechs Tore. Yeah, einer oder mehrere Vorlagen für mich. Ja, drei Tore von Kun Aguero und all das. Aber unser Mann des Spiels ist er, und ich rede nicht von seinem Vater.“

Er meinte Sohn Mateo. Der gewann mehr als nur ein Spiel.

