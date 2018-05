Gattuso drohte Jungstar: „Ich haue dir Zähne aus!“

Der 19-jährige Hachim Mastour galt als kommender Star im Fußball. Youtube-Videos mit genialen Tricks machten ihn bekannt, jetzt kickt er beim AC Milan – aber nur im B-Team.

Auf Instagram ist er ein Star. Er hat fast eine halbe Million Follower. Die belohnt er täglich mit Protz-Fotos: ob Kaugummi kauend, in einem Luxus-Schlitten sitzend oder mit ganz viel Schmuck am Arm.

Best wishes to everyone! ✨✨✨ Ein Beitrag geteilt von Hachim Mastour (@fantasyhachi) am Dez 25, 2017 um 10:53 PST

Gattuso: "Ich habe ihm gedroht"

Das brachte seinen Trainer Gennaro Gattuso komplett aus der Fassung. Der Trainer drohte dem Jungstar sogar Schläge an.

Das erzählte der 335-fache Spieler der "Rossoneri" auf der Pressekonferenz mit einem Augenzwinkern: "Ich habe ihm gedroht. Er war in der Vergangenheit berühmter für seine Videos als für das, was er auf dem Fußballplatz gemacht hat. Aber das macht er jetzt nicht mehr, weil ich ihm gesagt habe, dass ich ihm sonst die Zähne aushaue!“

#TBT Ein Beitrag geteilt von Hachim Mastour (@fantasyhachi) am Aug 25, 2016 um 8:55 PDT

Sunset with @hawkersco 🌅 Ein Beitrag geteilt von Hachim Mastour (@fantasyhachi) am Jan 8, 2016 um 9:58 PST

Raiola-Schützling

Mastour machte bei Milan bislang kein Profispiel, er lief bislang nur für die U19 auf. Sein Vertrag in der Modestadt läuft im Sommer aus. Kaum vorstellbar, dass Milan und Gattuso verlängern wollen.

Übrigens: Mastours Berater ist Mino Raiola. Der hat auch Zlatan Ibrahimovic oder Paul Pogba unter Vertrag und schon so manchen extrovertierten Profi bei Top-Klubs untergebracht.

(Heute Sport)