Gegen BVB: Bullen sperren Schwarzmarkt-Tickets

Am Donnerstag werden 29.520 Zuschauer in der Red Bull Arena sein. Das ist der Rekordbesuch für Pflichtspiele der Salzburger. Mehr Kapazität steht in der Mozartstadt nicht zur Verfügung. Laut Klub-Angaben hätte man das Doppelte an Tickets verkaufen können.

So hat bereits der Schwarzmarkthandel zu wuchern begonnen. Auf Portalen wie Willhaben oder Viagogo werden Tickets für das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League zu deutlich überhöhten Preisen angeboten. Bis zu 600 Euro werden verlangt.

Schwarzmarkt-Tickets gesperrt

Deshalb geht der Klub jetzt gegen den Handel vor. Tickets zu überteuerten Preisen weiterzugeben, sei laut den Klub-AGBs nicht erlaubt. "So weit es in unserer Macht steht, werden wir die betroffenen Tickets sperren", erklärte Pressesprecher Christian Kircher gegenüber 90Minuten.

Sollten Eintrittskarten aufgrund der Ticketnummer, Sitzplatzangaben oder Namen des Verkäufers eindeutig identifizierbar sein, werden diese Karten gesperrt. Die Besitzer kommen dann nicht durch die Drehkreuze beim Stadioneingang.

(wem)