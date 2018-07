Geheim! Ist das Rapids neues Auswärts-Trikot?

Nach der WM ist vor der Bundesliga! Der Start der neuen 12er-Liga naht mit großen Schritten heran. Rechtzeitig vor dem ersten Pflichtspiel - dem Cup-Auftakt gegen Kufstein - präsentiert Rapid Wien am Donnerstag um 11:30 Uhr seine neuen Trikots.

"Heute" wurde vorab ein erster Schnappschuss aus Graz zugespielt. Ein Leser knipste die roten Leiberl vor dem Uhrturm.

Auch in Linz wurden die neuen Trikots bei einem Fotoshooting gesichtet.

Rapid könnte auswärts also ganz in rot spielen. In der jüngeren Vergangenheit kamen ähnliche Designs schon als Ausweich-Trikot zum Einsatz.

