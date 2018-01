Geheim-Trick! Stöger schleuste seine Spione ein

Am Wochenende bestreitet Peter Stöger sein drittes Bundesliga-Spiel als Trainer von Borussia Dortmund. Der Österreicher will gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (18 Uhr, "Heute" tickert live) zum dritten Mal die vollen Punkte abstauben.

Darum bereitete er sein Team im Trainingslager in Marbella akribisch auf den Frühjahrsstart vor. Der Fokus lag in Spanien aber nicht nur auf der eigenen Mannschaft. Auch Wolfsburg trainierte in Marbella. Stöger wusste das, entsannte seine Spione zum Training des Gegners.

Auf der Pressekonferenz am Freitag verriet er, dass er Zaungäste zu den Einheiten des VfL schickte. Stöger ist sich sicher, dass auch die Gegner ähnlich gehandelt haben.

Jene neun Spieler, die nach dem Verzehr von verdorbenen Hänchenspießen vor wenigen Tagen noch mit Magen-Darm-Beschwerden zu kämpfen hatten, seien rechtzeitig für das Bundesliga-Spiel wieder fit.

(Heute Sport)