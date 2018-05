Gehirnblutung und Not-OP bei Sir Alex Ferguson

Große Sorge um Trainer-Legende Sir Alex Ferguson! Der ehemalige Erfolgscoach von Manchester United musste mit einer ernsthaften Erkrankung ins Spital eingeliefert werden. Britische Medien berichten auch von einer Not-Operation.

Ferguson soll eine Gehirnblutung erlitten haben, Manchester United bestätigte die Meldung, dass die Vereinslegende ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Beim 76-Jährigen soll bereits eine Not-Operation durchgeführt worden sein, diese sei gut verlaufen.

Künstliches Koma nach Not-OP

Ferguson ist im Kreise seiner Familie und wird intensiv medizinisch betreut. Nach der Operation wurde der Schotte in ein künstliches Koma versetzt.

Mit den Red Devils wurde er zwischen 1986 und 2013 13 Mal englischer Meister und zwei Mal Champions-League-Sieger. Außerdem gilt "SAF" als "Erfinder" von Superstar Cristiano Ronaldo. Nach dem legendären Manager ist auch die größte Tribüne im Old Trafford Stadium benannt.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ