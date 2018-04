Geht Iniesta zu City? Das sagt Coach Pep Guardiola

Nach 22 Jahren hängt Andres Iniesta das Barcelona-Trikot mit Saisonende an den Nagel! Am Sonntag fixierte er mit den Katalanen den Meistertitel.

Doch aus seinen Zukunftsplänen macht der Edelzangler ein Geheimnis. Seither gibt es Gerüchte, dass der 33-Jährige seinem Ex-Coach Pep Guardiola zu Manchester City folgen soll. Was ist dran an den Spekulationen?

Kein Insel-Deal?



Offenbar nicht allzu viel, zumindest bemüht sich Guardiola schnell, für klare Verhältnisse zu sorgen. "Als Andres sich entschied, Barcelona zu verlassen, tat er das nicht, um nach Manchester zu kommen", stellt der Erfolgstrainer klar. "Wenn er weiter auf einem hohen Level spielen wollte, wäre er in Barcelona geblieben."

China oder USA



Guardiola glaubt, dass das Premier-League-Team Iniesta "nicht das bieten kann, was er in Barcelona hatte. Er entschied sich aus anderen Gründen." Die dürften wohl das Geld sein. Für den Spanier gibt es einige Angebote aus China. So soll Chongqing Lifan bereits öfter Interesse gemeldet haben. Aber auch ein Wechsel in die US-Liga MLS ist nicht ausgeschlossen. Iniesta meint: "Es sind noch ein paar Dinge zu klären. Dazu habe ich aber noch Zeit."

(heute.at)