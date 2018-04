Geldregen dank Prämien beschert Alaba Penthouse

David Alaba ist ein Phänomen – und seit kurzem offiziell der erfolgreichste Spieler der deutschen Bundesliga. Kein Kicker vor ihm brachte es in der 55-jährigen Liga-Geschichte schneller auf 150 Siege. Nur 206 Partien benötigte der Wiener dafür. Damit hängt er alle ab – auch seine prominenten Bayern-Kollegen Franck Ribery (207 Spiele für 150 Siege), Thomas Müller (209), Robert Lewandowski (214) und Jerome Boateng (233).

Mit der am Samstag beim 4:1 in Augsburg fixierten deutschen Meisterschaft hält Alaba nun bereits bei unfassbaren 17 Titeln mit den Bayern. Sieben Mal stemmte er den Meisterteller in die Höhe, vier Mal triumphierte er mit dem FCB im DFB-Pokal. Der Triumph in der Champions League 2013 ist aber wohl sein größter Erfolg bis dato. Drei Titel im DFB-Supercup, ein UEFA-Supercup und eine FIFA-Klub-WM runden das Ganze ab.

Der Lohn für die jüngste Meisterschaft: 200.000 Euro an Extra-Prämie. Ein netter Bonus zu den elf Millionen Euro Jahresgehalt, die er in München fix einstreift. Alleine mit den Titel-Prämien verdiente der 25-Jährige 3,5 Millionen in seiner Bayern-Ära. Zufällig exakt jener Betrag, den Alaba jetzt für sein neues Penthouse in Kirchberg nahe Kitzbühel auf den Tisch legte...





(red.)