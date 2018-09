So viel Geld wartet auf die Champions-League-Klubs

Schon bisher war klar: Wer im Konzert der Großen mitspielt, kommt an die ganz großen Summen heran. Die Champions League bringt den Klubs gewaltige Einnahmen. Das wird nicht nur so bleiben, sondern der Geld-Hahn wird noch weiter aufgedreht. Kommende Saison warten Rekord-Gagen in der Königsliga.

Milliarden-Prämien



Konkret werden 2018/19 unglaubliche 2,04 Milliarden Euro ausgeschüttet. Das ist eine Steigerung um 62,7 Prozent zur vergangenen Saison. 585 Millionen Euro werden alleine für die Koeffizienten-Rangliste ausgeschüttet. Das bedeutet: je weiter oben ein Klub in der Rangliste steht, desto mehr Geld gibt es.

Real casht ab



Am meisten profitiert davon Titelverteidiger Real Madrid. Die "Königlichen" erhalten alleine für Platz eins in der Rangliste 35,46 Millionen Euro. Bayern München zum Beispiel liegt auf Platz drei, dafür gibt es 33,24 Millionen Euro. Die Antrittsprämie in der Gruppenphase beträgt 15,25 Millionen Euro (bisher: 12 Millionen Euro), für den Finaleinzug gibt es 15 Millionen Euro (bisher: 10,5 Millionen Euro). Der Titel wird mit 19 Millionen Euro belohnt, das sind vier Millionen Euro mehr als bisher.

Mehr Geld für Europa League



Somit hat der Hattrick-Sieger Real schon vor dem ersten Spiel gute 50 Millionen Euro an Prämien verdient. Dazu kommen Einnahmen aus dem Marktpool, sowie leistungsabhängige Prämien. Es winken also Einnahmen von mehr als 100 Millionen Euro. Übrigens: Auch in der Europa League werden die Prämien angehoben. Insgesamt werden 510 Millionen Euro ausgeschüttet, das entspricht einer Steigerung von 33,8 Prozent.

Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)