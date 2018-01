Sturm-Fans sorgen mit genialer Aktion für Furore

Beim Hallenturnier in der Grazer Post-Halle bescherten die Fans von Sturm Graz ihren Nachwuchs-Kickern Momente, die diese ihr ganzes Leben wohl nicht mehr vergessen werden. Die "Kleinen" wurden wie die "Großen" lautstark abgefeiert, Fahnen wurden geschwenkt, die Stimmung in der Halle war am Kochen.

"Die Jugend unserer Stadt, die Zukunft von Sturm Graz!", war das Motto der Ultras, die mit ihrer Aktion auch über die Grenzen Österreichs hinaus für Schlagzeilen sorgten.

So postete die "Bild" auf Facebook ein Video von der tollen Fan-Aktion. "Stell dir vor, du bist jünger als 18, spielst mit deinem Verein in der Halle Fußball und wirst SO von den Fans angefeuert ...! 😲", schreibt die größte Tageszeitung Deutschlands. "Fettes Kompliment an die Fans des SK Sturm Graz für diese Stimmung beim Nachwuchs-Cup! #Hexenkessel"

(red.)