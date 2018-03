Gigi Buffon jubelt für toten Freund Davide Astori

Nur drei Tage vor dem entscheidenden Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur erreichte Juves Torwart-Legende Gianluigi Buffon die Nachricht vom Tod seines guten Freundes Davide Astori. Der Kapitän vom AC Fiorentina war in der Nacht zum Sonntag im Teamhotel in Udine im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben.

Ein Schock für den 40-jährigen Ausnahme-Torwart, der jahrelang mit Astori in der italienischen Nationalmannschaft spielte. Mit einem emotionalen Brief hatte sich Buffon von Astori verabschiedet.

Während der Trauerminute im Londoner Wembley-Stadion, in dem mucksmäuschenstill war, standen Buffon und Abwehrchef Giorgio Cheillini die Tränen in den Augen. Umso größer war die Erleichterung nach dem Schlusspfiff. Da jubelte die Torwart-Ikone, zeigte auch gen Himmel. Und dachte wohl an seinen guten Freund, Davide Astori.

Ex-companheiros de Astori na seleção italiana, Buffon e Chiellini ficaram muito emocionados no minuto de silêncio em homenagem ao zagueiro morto no domingo pic.twitter.com/7J1Nch9G6i — Topper FC ™ (@TopperFC) 7. März 2018

(wem)