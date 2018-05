Götze nicht dabei! Das ist Deutschlands WM-Kader

Deutschlands Bundestrainer Joachim Löw hat sich entschieden. Am Dienstag gab er seinen vorläufigen WM-Kader bekannt. Die Liste umfasst 27 Spieler, muss vor der Endrunde in Russland also noch um vier Spieler gekürzt werden.

Schon jetzt fehlen zahlreiche prominente Namen. Allen voran: Mario Götze. Der Dortmund-Star hatte in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Problemen und Formschwäche zu kämpfen. Für den WM-Kader reicht es nicht!

Auch Klub-Kollege Andre Schürrle, der ihm in Brasilien noch den Goldtreffer im Finale aufgelegt hat, muss zusehen. Sandro Wagner von Bayern München wurde nicht berücksichtigt, der angeschlagene Emre Can von Liverpool auch nicht.

Dafür darf Manuel Neuer nach seiner langen Verletzungspause weiter hoffen. Insgesamt sind noch neun Weltmeister von 2014 mit dabei.

Deutschlands WM-Kader



Tor: Bernd Leno (Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern), Marc-Andre ter Stegen (Barca), Kevin Trapp (PSG)

Abwehr: Jerome Boateng (Bayern), Matthias Ginter (Gladbach), Jonas Hector (Köln), Mats Hummels (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Marvin Plattenhardt (Hertha), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern), Jonathan Tah (Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Leverkusen), Julian Draxler (PSG), Mario Gomez (Stuttgart), Leon Goretzka (Schalke, künftig Bayern), Ilkay Gündogan (ManCity), Sami Khedira (Juve), Toni Kroos (Real), Thomas Müller (Bayern), Mesut Özil (Arsenal), Nils Petersen (Freiburg), Marco Reus (Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern), Leroy Sane (ManCity), Timo Werner (Leipzig)

(Heute Sport)