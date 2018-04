Götze zur WM? Seinem Trainer Stöger ist es egal

Nach dem Aus in der Europa League knöpfte sich Peter Stöger seinen Star Mario Götze öffentlich vor. Die Pleite gegen Red Bull Salzburg wurde unter anderem an der mangelnden Leistung des WM-Helden von 2014 festgemacht.

Götze beschwerte sich einige Wochen später, dass er diese Kritik als unfair empfinde. Er sei überzeugt, der Mannschaft helfen zu können.

WM? Für Stöger zählt nur Dortmund



Für Stöger ist Götze aber kein unumstrittener Stammspieler. Das wirkt sich negativ auf dessen Chancen auf einen Startplatz bei der kommenden WM-Endrunde in Russland aus. Ob Deutschlands Teamchef Jogi Löw auf Götze zählt? Stöger ist es egal!

"Es geht uns darum, unsere Ziele zu erreichen, und das ist die Champions League. Auf einzelne WM-Chancen kann man da keine Rücksicht nehmen", sagte Stöger am Donnerstag auf einer Pressekonferenz des BVB.

Stöger ordnet nach der bitteren 0:2-Derby-Pleite gegen Schalke alles dem Ziel Champions-League-Quali unter. "Wenn er da ist, und seine Leistung abruft, gibt es in dieser Geschichte nur Gewinner", gibt Stöger aber auch Sorgenkind Götze wieder Hoffnung.

"Chancen für Götze sind immer da und groß. Es ist nicht ganz so einfach, eine Variante zu finden, die für alle Beteiligten zufriedenstellend ist", lässt sich der Wiener noch nicht in die Karten blicken, wie er am Wochenende gegen Leverkusen aufstellen wird.

