Fällt die große Ronaldo-Party bei Juve ins Wasser?

Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin – die Fans wissen von diesem Deal bisher nur aus den Medien. Während die Verträge auf höchster Klubeben ausgehandelt wurden, urlaubt "CR7" mit der Familie in Griechenland. Wann gibt es den Torjäger erstmals im Trikot der "Alten Dame" zu sehen? Die Planungen laufen auf Hochtouren, doch es gibt Probleme.

Hollywood-Show



Fest steht, dass Juve den Fans eine spektakuläre Show bieten will. Erstmals in der Geschichte des italienischen Spitzenklubs wird das Stadion zur Präsentation eines einzigen Spielers geöffnet. Die "Gazzetta dello Sport" schreibt, dass "eine Nacht im Hollywood-Stil mit Ronaldo" geplant sei, mit Feuerwerk, Lichtspielen und Musik. Doch die große Party könnte platzen.

Termin-Probleme



Denn der Termin ist ein Problem. Ronaldo soll am Sonntagabend in Italien landen und am Montag offiziell vorgestellt werden. Die kurze Zeit der Vorbereitung stellt den Klub angesichts des geplanten Spektakels aber vor Probleme. Auch die Polizei hat wegen des erwarteten Ansturms der Fans Sicherheits-Bedenken angemeldet. Außerdem soll sich Ronaldo vor seiner Präsentation noch ordentlich von Real Madrid verabschieden wollen. Deswegen könnte die Präsentation noch einige Tage aufgeschoben werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)