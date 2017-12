Großes Voting, Real-Fans fordern Kane-Transfer

Tottenhams Harry Kane zerlegt in England die gegnerischen Abwehrreihen im Alleingang. Der 24-Jährige beendet das Fußballjahr 2017 mit acht Hattricks und einem neuen Torrekord der Premier League (37). Bewerbsübergreifend sammelte Kane 56 Treffer, mehr als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und sämtliche andere Top-Stürmer Europas.

Nur am Sparkonto hinken die Zahlen noch hinter Kanes astronomischen Statistiken her. Die Spurs schlossen in den vergangenen Jahren zwar sportlich zur englischen Elite auf. Ein enges Gehaltskorsett lässt Saläre, wie sie etwa von Real Madrid, PSG oder den Manchester Klubs bezahlt werden, nicht zu. Kane wird daher von der Yellowpress regelmäßig mit einem Abschied aus Nordlondon in Verbindung gebracht.

Fans wünschen sich Kane



An Interessenten sollte es nicht mangeln. Längst sind sämtliche Top-Klubs auf ihn aufmerksam geworden. Eine Umfrage der spanischen Zeitung "Marca" zeigt nun auf, dass sich auch die iberischen Fans nach dem Three-Lions-Striker sehnen. 100.000 Anhänger stimmten ab, welchen Stürmer Real Madrid für den Angriff verpflichten soll.

Kane entschied die Wahl glasklar für sich. 34 Prozent aller User stimmten für ihn. Damit ließ er Superstars wie Neymar (23), Kylian Mbappe (14), Robert Lewandowski (9), Eden Hazard (8) oder Paulo Dybala (6) hinter sich.

Eine Verpflichtung Kanes würde den Königlichen unbestritten weiterhelfen. Nach zwei Champions-League-Titeln in Folge wackelt der spanische Gigant. In der Liga klafft eine große Lücke zu Tabellenführer Barca. Im Clasico kassierte Real gegen den Rivalen einen Tag vor Weihnachten eine empfindliche 0:3-Klatsche.

Perez ist skeptisch



Allzu realistisch erscheint eine zeitnahe Verpflichtung allerdings nicht. Kane hat noch bis 2022 Vertrag bei Tottenham. Erst kürzlich verkündete er in einem Interview, sich vorstellen zu können, seine ganze Karriere bei den Lilywhites zu verbringen.

Auch Real-Boss Florentino Perez gilt als Fan Kanes. Nach dem Champions-League-Doppel in der Gruppenphase – Real holte in zwei Spielen gegen die Spurs nur einen Punkt – nahm er von einem Transfer aber Abstand. Er sei sich sicher, dass die Londoner Kane nicht unter 250 Millionen Euro gehen lassen würden.

(SeK)