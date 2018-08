Grozurek: Sorry bei Sturm-Fans für "Hansln-Sager"

Lukas Grozurek hat sich für die Kritik an den Fans des SK Sturm Graz entschuldigt. Nach dem 1:1 gegen Altach am Sonntag setzte es ein Pfeifkonzert in der Merkur Arena. Dem 26-jährigen Torschütze stieß das sauer auf: "Jeder soll machen, was er glaubt, aber wenn einzelne Hansln, die zu Hause nichts zu sagen haben, pfeifen müssen, sollen sie es machen", teilte er aus. Nachsatz: "Uns ist es wurscht. Wir haben versucht, denen, die uns zuletzt so großartig unterstützt haben, etwas zurückzugeben. Das ist leider nicht so gut gegangen."

Am Tag danach klingt das ganz anders. Der Linksaußen meldet sich auf den Social-Media-Kanälen des SK Sturm zu Wort, relativiert seine Aussagen. "Ich wollte mich auf diesem Weg für eure Unterstützung in den letzten Wochen bedanken. Ich weiß, es war nicht einfach", meint Grozurek.

"Ich möchte mich für meine gestrige Aussage entschuldigen, das war in der Emotion und ich war sehr enttäuscht über das Ergebnis. Ich hoffe, dass ihr uns weiterhin unterstützt, dass wir zusammen auf die Erfolgsspur zurückkehren."

Bleibt abzuwarten, ob die Sturm-Fans die Entschuldigung annehmen …

(Heute Sport)